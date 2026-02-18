الأخبار
البيت الأبيض: ترامب يستضيف اجتماع مجلس السلام يوم الخميس وأكثر من 20 دولة ستحضر
آخر الأخبار
2026-02-18 | 13:48
مشاهدات عالية
البيت الأبيض: ترامب يستضيف اجتماع مجلس السلام يوم الخميس وأكثر من 20 دولة ستحضر
آخر الأخبار
الأبيض:
ترامب
يستضيف
اجتماع
السلام
الخميس
وأكثر
ستحضر
آخر الأخبار
آخر الأخبار
16:31
مسؤول أميركي كبير: روبيو سيتوجه إلى إسرائيل للقاء نتنياهو لبحث ملف إيران يوم 28 شباط
آخر الأخبار
16:31
مسؤول أميركي كبير: روبيو سيتوجه إلى إسرائيل للقاء نتنياهو لبحث ملف إيران يوم 28 شباط
آخر الأخبار
16:30
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة في أعقاب محادثات جنيف أمس الثلاثاء
آخر الأخبار
16:30
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة في أعقاب محادثات جنيف أمس الثلاثاء
آخر الأخبار
16:13
زيلينسكي: يمكننا محاولة حل مسألة الأراضي على مستوى الرؤساء
آخر الأخبار
16:13
زيلينسكي: يمكننا محاولة حل مسألة الأراضي على مستوى الرؤساء
أخبار دولية
15:38
وول ستريت جورنال: أميركا بصدد سحب جميع قواتها من سوريا
أخبار دولية
15:38
وول ستريت جورنال: أميركا بصدد سحب جميع قواتها من سوريا
آخر الأخبار
16:31
مسؤول أميركي كبير: روبيو سيتوجه إلى إسرائيل للقاء نتنياهو لبحث ملف إيران يوم 28 شباط
آخر الأخبار
16:31
مسؤول أميركي كبير: روبيو سيتوجه إلى إسرائيل للقاء نتنياهو لبحث ملف إيران يوم 28 شباط
آخر الأخبار
16:30
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة في أعقاب محادثات جنيف أمس الثلاثاء
آخر الأخبار
16:30
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة في أعقاب محادثات جنيف أمس الثلاثاء
آخر الأخبار
16:13
زيلينسكي: يمكننا محاولة حل مسألة الأراضي على مستوى الرؤساء
آخر الأخبار
16:13
زيلينسكي: يمكننا محاولة حل مسألة الأراضي على مستوى الرؤساء
آخر الأخبار
15:20
وول ستريت جورنال: القوات الأميركية ستنسحب من المواقع الأميركية المتبقية في سوريا على مدى الشهرين المقبلين
آخر الأخبار
15:20
وول ستريت جورنال: القوات الأميركية ستنسحب من المواقع الأميركية المتبقية في سوريا على مدى الشهرين المقبلين
0
أخبار دولية
2026-02-17
السعودية والإمارات وقطر: الأربعاء أول أيام رمضان
أخبار دولية
2026-02-17
السعودية والإمارات وقطر: الأربعاء أول أيام رمضان
أخبار دولية
07:00
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة
أخبار دولية
07:00
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة
صحف اليوم
2025-12-17
رئيس الوزراء المصري يحمل خطاباً عالي السقف ضد حزب الله (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
2025-12-17
رئيس الوزراء المصري يحمل خطاباً عالي السقف ضد حزب الله (الأنباء الالكترونية)
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-12
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-12
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"الحرب الايرانية الاميركية قريبة"..
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"الحرب الايرانية الاميركية قريبة"..
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Lebanon Works Awards تُكرِّم قصص القطاع الخاص الناجحة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Lebanon Works Awards تُكرِّم قصص القطاع الخاص الناجحة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
استراتيجية لبنان الدفاعية تحتاج الى ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
استراتيجية لبنان الدفاعية تحتاج الى ملايين الدولارات
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
أخبار لبنان
13:10
لماذا لم يُستعمل فائض الموازنة لتغطية الزيادة على الرواتب؟
أخبار لبنان
13:10
لماذا لم يُستعمل فائض الموازنة لتغطية الزيادة على الرواتب؟
أخبار لبنان
13:03
الـLBCI تُواكب الشهر الكريم من الفوروم دو بيروت
أخبار لبنان
13:03
الـLBCI
أخبار لبنان
13:00
رمضان في طرابلس…بعيداً عن البيت
أخبار لبنان
13:00
رمضان في طرابلس…بعيداً عن البيت
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-02-2026
1
تقارير نشرة الاخبار
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
تقارير نشرة الاخبار
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
فنّ
07:40
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
فنّ
07:40
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
اسرار
23:41
أسرار الصحف 18-02-2025
اسرار
23:41
أسرار الصحف 18-02-2025
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
أمن وقضاء
03:59
الأمن العام: تعديل رسوم المعاملات بموجب موازنة 2026
أمن وقضاء
03:59
الأمن العام: تعديل رسوم المعاملات بموجب موازنة 2026
