سيرج داغر للـ LBCI: هناك فرق بين إعطاء أحد حقا وبين أن يكون لهذا الشخص حقّ ثم محاولة سلبه منه والمغتربون تمكنوا من انتخاب الـ128 نائبا من قبل وإذا لم يكن تعديل القانون ممكنًا فيجب الاعتماد على القانون الحالي

سيرج داغر للـ LBCI: نحن اليوم لسنا من المعارضة ونلعب دورا أساسيا في هذه الحكومة ولكن قد لا نتوافق على كل بنود الجلسات الحكومية فالنقاش السياسي والتصويت هو المرجعية