النائب نعمة افرام: هل أنشأت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية اللجنة المنصوص عليها في القانون وأين مقترحاتها؟ وهل الحكومة على يقين أن الانتخابات ستُجرى في 2026 وفق القانون النافذ؟

سيرج داغر للـ LBCI: نحن اليوم لسنا من المعارضة ونلعب دورا أساسيا في هذه الحكومة ولكن قد لا نتوافق على كل بنود الجلسات الحكومية فالنقاش السياسي والتصويت هو المرجعية