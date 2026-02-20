مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى دم من فئة A-... للتبرع، التواصل على: 03257031

وزير خارجية إيران: نجاح أي اتفاق نووي يعتمد كليا على الولايات المتحدة

القوات المسلحة النرويجية تنقل بعضا من جنودها الستين بالشرق الأوسط إلى النرويج ودول أخرى بالمنطقة وتعزو ذلك إلى الوضع الأمني