نواف سلام: مطالب العسكريين والقطاع العام مطالب محقة ومستحقة والجميع معني بالموضوع وحتى لا نقع بمشكلة شبيهة بمشكلة سلسلة الرتب والرواتب كان من واجبنا تأمين مصادر لتأمين هذه الزيادات

2026-02-20 | 11:36
نواف سلام: مطالب العسكريين والقطاع العام مطالب محقة ومستحقة والجميع معني بالموضوع وحتى لا نقع بمشكلة شبيهة بمشكلة سلسلة الرتب والرواتب كان من واجبنا تأمين مصادر لتأمين هذه الزيادات
نواف سلام: مطالب العسكريين والقطاع العام مطالب محقة ومستحقة والجميع معني بالموضوع وحتى لا نقع بمشكلة شبيهة بمشكلة سلسلة الرتب والرواتب كان من واجبنا تأمين مصادر لتأمين هذه الزيادات

 
 
سلام:

مطالب

العسكريين

والقطاع

العام

مطالب

ومستحقة

والجميع

بالموضوع

بمشكلة

شبيهة

بمشكلة

سلسلة

الرتب

والرواتب

واجبنا

تأمين

مصادر

لتأمين

الزيادات

