فريدي كيروز للـLBCI: يجب على المسؤولين متابعة التفلّت الحاصل على كافة المستويات في المجال الرياضي وخصوصًا على صعيد ما حصل مع اتحاد التزلج في الأولمبياد الشتوية

