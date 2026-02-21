التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

أكرم الحلبي للـLBCI: نثق بلاعبي المنتخب اللبناني على قدرة الوصول عالميًّا رغم الضغوطات الموجودة

أكرم الحلبي للـLBCI: أحمد فرّان من أكثر المدربين تتويجًا وخبرة ومن واجبات الاتحاد تقديم الدعم الكامل والدائم له وللاعبين