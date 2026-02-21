الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة تحلق على علو منخفض فوق الغازية وقناريت

التحكم المروري: قتيلان نتيجة اصطدام سيارة بالحاجز الحديدي على اوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس ما أدى الى ازدحام مروري

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: ندعو إلى وقف فوري لكل الهجمات على القطاع الصحي في السودان