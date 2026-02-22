أكسيوس عن مستشارين كبار لترامب: الرئيس لم يحسم أمره بعد بشأن شن ضربات ضد إيران

فوكس نيوز عن ويتكوف: التقيت نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي بتوجيه من الرئيس ترامب وبهلوي رجل قوي ويهتم ببلده لكن الأمر يتعلق بسياسة الرئيس ترامب وليس بسياسات بهلوي

أكسيوس عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: العديد من المقربين من ترامب ينصحونه بعدم قصف إيران وأحثه على تجاهلهم