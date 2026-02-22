رئيس حركة الشباب في لبنان إيلي صليبا: أترشّح لأدافع عن حقوق الطلاب ولتحديد سقف للأقساط المدرسية والجامعية في المؤسسات التعليمية الخاصة

رئيس حركة الشباب في لبنان إيلي صليبا: أترشح لأكون متمسكا بلبنان وطنا لجميع أبنائه ولأطالب بمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها لأنه حق لها ولخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما

رئيس حركة الشباب في لبنان إيلي صليبا: أترشّح لأكون نائبا قادرا على محاسبة الحكومة عندما تُخطئ والوقوف في وجهها إذا فرضت الضرائب وعملت بلا حسيب أو رقيب