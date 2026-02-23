الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

2026-02-23 | 09:21
رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت
رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

مريض بحاجة الى 4 وحدات دم من فئة A+ في مستشفى الروم - الاشرافية للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03165742
تقرير دولي يقدّر كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بأكثر من 500 مليار يورو
15:44

مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني

LBCI
أخبار دولية
15:22

19 دولة تدين قرارات إسرائيل الرامية لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
14:59

الأمم المتحدة: 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقدوا في المتوسط منذ مطلع 2026

LBCI
أخبار لبنان
14:41

رسامني التقى مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والنائبين جعجع وإسحاق

15:44

مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني

LBCI
أخبار لبنان
13:28

السفارة الأميركية تصدر تعليمات بمغادرة موظفين غير أساسيين بسبب الوضع الأمني

LBCI
آخر الأخبار
13:11

آمال شحادة: نتنياهو يعقد هذا المساء جلسة مشاورات أمنية طارئة مع رئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الامنية كافة

LBCI
أخبار لبنان
12:40

رجي من جنيف: على إسرائيل وقف اعتداءاتها وعلى "حزب الله" تسليم سلاحه

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-17

ضاهر التقى بن فرحان... تشديد على دعم الجيش

LBCI
آخر الأخبار
10:44

وكالة: مقتل 4 من أفراد الأمن في هجوم للدولة الإسلامية على الرقة شمال سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

وزارة الزراعة: ضبط 74 رأسًا من الأبقار المهرّبة من سوريا في عمليات نوعية بالشمال والشويفات

LBCI
اقتصاد
2026-01-03

وزارة المالية تنبه المكلفين وأرباب العمل وشركات الأموال بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في وقت تستمرّ فيه المفاوضات بين إيران وأميركا… غادروا إيران!

LBCI
آخر الأخبار
06:44

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته

LBCI
حال الطقس
00:54

كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس

LBCI
أخبار لبنان
02:56

بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 23-2-2026

LBCI
آخر الأخبار
09:21

رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:30

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

LBCI
أمن وقضاء
09:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
أخبار دولية
07:49

اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل

