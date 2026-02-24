وزيرة التربية: لا نكتفي بالخطابات في وزارتنا ونترجمها في خطوات عملية وواضحة واولاد الجنوب يستحقون ان تبقى مدارسهم مفتوحة

التالي

وزيرة التربية من مرجعيون: اتخذنا تدابير استثنائية وفق وضع كل مدرسة سواء عبر اعتماد مبانٍ أساسية أو بديلة وعلى التلامذة في المدارس التي تعذّر افتتاحها الالتحاق بأقرب مدرسة إلى منازلهم مع التأكيد على عدم إقفال أي مدرسة في الجنوب