وزيرة التربية: نتابع مع مجلس الانماء والاعمار لاطلاق أعمال تأهيل وترميم أكثر من 300 مدرسة بمبادرة ممولة من البنك الدولي
آخر الأخبار
2026-02-24 | 03:47
مشاهدات عالية
وزيرة التربية: نتابع مع مجلس الانماء والاعمار لاطلاق أعمال تأهيل وترميم أكثر من 300 مدرسة بمبادرة ممولة من البنك الدولي
آخر الأخبار
التربية:
نتابع
الانماء
والاعمار
لاطلاق
أعمال
تأهيل
وترميم
مدرسة
بمبادرة
ممولة
البنك
الدولي
آخر الأخبار
أخبار لبنان
05:28
وزير الطاقة من طرابلس: واقع التغذية لا يمكن أن يتجاوز الـ10 ساعات والعمل على معمل غاز في دير عمار
أخبار لبنان
05:28
وزير الطاقة من طرابلس: واقع التغذية لا يمكن أن يتجاوز الـ10 ساعات والعمل على معمل غاز في دير عمار
0
أخبار لبنان
05:24
سلام بحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص والطاقة المتجددة وتعزيز حوكمة المؤسسات العامة
أخبار لبنان
05:24
سلام بحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص والطاقة المتجددة وتعزيز حوكمة المؤسسات العامة
0
أخبار لبنان
05:22
عبد العاطي التقى لودريان على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر دعم القوى المسلحة
أخبار لبنان
05:22
عبد العاطي التقى لودريان على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر دعم القوى المسلحة
0
أمن وقضاء
05:16
الجيش: تحرير مخطوفَين في بلدة المجدل – وادي خالد
أمن وقضاء
05:16
الجيش: تحرير مخطوفَين في بلدة المجدل – وادي خالد
0
منوعات
05:00
تُركت داخل المنزل لمدة أسبوعين... جثة تثير قلقاً كبيراً في أستراليا وتحقيقات مكثفة لفك اللغز!
منوعات
05:00
تُركت داخل المنزل لمدة أسبوعين... جثة تثير قلقاً كبيراً في أستراليا وتحقيقات مكثفة لفك اللغز!
0
منوعات
04:23
سقط من منحدر شاهق وفرق الطوارئ تعمل على إنقاذه... إليكم ما حصل مع ابن الـ14 عاماً في سيدني!
منوعات
04:23
سقط من منحدر شاهق وفرق الطوارئ تعمل على إنقاذه... إليكم ما حصل مع ابن الـ14 عاماً في سيدني!
0
آخر الأخبار
04:05
مريضة بحاجة لدم من اي فئة التبرع في مراكز الصليب الاحمر (جونية او انطلياس او الجميزة او سبيرز) للتواصل: 71776638
آخر الأخبار
04:05
مريضة بحاجة لدم من اي فئة التبرع في مراكز الصليب الاحمر (جونية او انطلياس او الجميزة او سبيرز) للتواصل: 71776638
0
فنّ
03:55
من دون مكياج... تايلور سويفت تحتفل بتصدر "The Fate of Ophelia" المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى
فنّ
03:55
من دون مكياج... تايلور سويفت تحتفل بتصدر "The Fate of Ophelia" المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى
زوارنا يقرأون الآن
0
منوعات
2025-12-22
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
منوعات
2025-12-22
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
0
أخبار لبنان
2026-02-07
مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة
أخبار لبنان
2026-02-07
مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة
0
منوعات
2025-12-08
شجار بين بابا نويلين داخل سوبرماركت... تطايرت الفاكهة وشجرة عيد الميلاد وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
2025-12-08
شجار بين بابا نويلين داخل سوبرماركت... تطايرت الفاكهة وشجرة عيد الميلاد وهذه التفاصيل (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": نحن نريد استعادة عافية الدولة فالدولة هي الحاضن للجميع والدولة والجيش اللبناني يحميان الجميع
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": نحن نريد استعادة عافية الدولة فالدولة هي الحاضن للجميع والدولة والجيش اللبناني يحميان الجميع
بالفيديو
0
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟
1
آخر الأخبار
06:44
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
آخر الأخبار
06:44
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
2
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
4
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
5
أخبار لبنان
09:30
واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم
أخبار لبنان
09:30
واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم
6
آخر الأخبار
09:21
رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت
آخر الأخبار
09:21
رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت
7
أمن وقضاء
09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
أمن وقضاء
09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
