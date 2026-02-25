ترامب: بفضل حملتنا العسكرية في الكاريبي والمحيط الهادئ أوقفنا دخول كميات قياسية من المخدرات إلى بلادنا

ترامب: أفضل حل المشكلة مع إيران عبر الدبلوماسية ولن أسمح أبدا لأكبر ممول للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح نووي

ترامب: لا ينبغي لأي دولة أن تشكك في عزيمة أميركا فلدينا أقوى جيش على وجه الأرض ونأمل ألا نضطر لاستخدامه