ياسين جابر للـLBCI: الزيادة على البنزين لا تكفي نصف المبلغ المطلوب للزيادات التي أقرت على رواتب القطاع العام

الوزير ياسين جابر للـLBCI: الكلام عن وجود 20 أو 30 ألف موظف في القطاع العام ولا سيما في قطاع التعليم غير صحيح بالكامل ووزيرة التربية تعمل على مراجعة تعيينات الأساتذة تمهيدا لبدء الإصلاح