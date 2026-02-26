الخارجية الإيرانية: المواقف الأميركية المتناقضة لا تساعد على المضي بالمسار الدبلوماسي وتزيد الشكوك بشأن نيتهم

التالي

مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية جوزيف حلو للـLBCI: الموازنة الحالية لا تسمح بتغطية جميع اللبنانيين كما كان سابقًا وبروتوكول التغطية الدوائية لوزارة الصحة يتوسع كلما زادت الموازنة