مسؤول سوري لـ "رويترز": قوات حكومية سورية وفصائل درزية تبادلت أسرى في محافظة السويداء

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة رامية - بنت جبيل ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00

مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية جوزيف حلو للـLBCI: الموازنة الحالية لا تسمح بتغطية جميع اللبنانيين كما كان سابقًا وبروتوكول التغطية الدوائية لوزارة الصحة يتوسع كلما زادت الموازنة