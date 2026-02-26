وزير خارجية عُمان عن المحادثات الأمريكية الإيرانية: تبادلنا اليوم في جنيف أفكارا مبتكرة وإيجابية

وزير خارجية عُمان: المفاوضون الأميركيون والإيرانيون أوقفوا جلساتهم موقتا وسيستأنفونها في وقت لاحق اليوم

وكالة إيرنا: رفع جلسات التفاوض الإيرانية الأميركية من أجل مزيد من التشاور على أن تُستأنف مساء اليوم