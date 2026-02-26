التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات

"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: يتوقّع أن تطلب واشنطن من إيران تفكيك 3 مواقع نووية وتسليم اليورانيوم المخصب

الخارجية الإيرانية: تم طرح مقترحات خلال مفاوضات اليوم وبعضها يحتاج للتشاور مع القيادات في العواصم