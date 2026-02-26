الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رويترز عن إعلام رسمي: اندلاع حريق في مجمع صناعي بمدينة عبادان في جنوب إيران

آخر الأخبار
2026-02-26 | 17:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رويترز عن إعلام رسمي: اندلاع حريق في مجمع صناعي بمدينة عبادان في جنوب إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رويترز عن إعلام رسمي: اندلاع حريق في مجمع صناعي بمدينة عبادان في جنوب إيران

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إعلام

رسمي:

اندلاع

صناعي

بمدينة

عبادان

إيران

LBCI التالي
سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف جرود شمسطار وجرود بوداي وجرود حربتا
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: يتوقّع أن تطلب واشنطن من إيران تفكيك 3 مواقع نووية وتسليم اليورانيوم المخصب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
19:54

الستروغونوف باللحمة وحلوى المانغا والبسكويت... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
19:45

مقدمة النشرة المسائية 26-2-2026

LBCI
أخبار لبنان
19:38

"وطن الانسان": بين مخاطر الحرب وفرص الممرّ الاقتصادي لا خلاص من دون دولة

LBCI
أخبار دولية
19:33

هيلاري كلينتون تطالب بأن يدلي ترامب بإفادته في قضية إبستين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
19:54

الستروغونوف باللحمة وحلوى المانغا والبسكويت... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
19:31

أ.ف.ب: الحكومة الأفغانية تعلن سيطرة الجيش على 15 نقطة عسكرية باكستانية

LBCI
آخر الأخبار
19:25

سي إن إن عن مصدر مطلع: ويتكوف أجرى محادثات مباشرة مع عراقجي في جنيف خلال الجولة الثالثة من المفاوضات النووية

LBCI
آخر الأخبار
19:10

أ.ف.ب عن مصدر دبلوماسي: الوفدان الأميركي والإيراني يعودان الى مقر المباحثات في جنيف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:15

روسيا: سنرد على قرار الاتحاد الأوروبي تقليص بعثتنا في بروكسل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-21

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
آخر الأخبار
16:33

"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: يتوقّع أن تطلب واشنطن من إيران تفكيك 3 مواقع نووية وتسليم اليورانيوم المخصب

LBCI
أخبار دولية
2026-01-02

ايران تعتبر أي تدخل أميركي "خطا أحمر" وتتعهد "الرد" عليه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:30

الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات

LBCI
أخبار دولية
09:33

الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية

LBCI
أخبار دولية
08:27

روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:29

قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:24

جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-25

الذهب بين المصارف وقرار الدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:35

خبر سار للبنانيين في الانتشار...

LBCI
حال الطقس
08:55

منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء

LBCI
أمن وقضاء
17:23

أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
خبر عاجل
12:46

عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

LBCI
أخبار لبنان
11:42

"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب

LBCI
أمن وقضاء
10:23

قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين

LBCI
أخبار لبنان
21:07

التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة

LBCI
خبر عاجل
17:19

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More