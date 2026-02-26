نواف سلام: وضعنا خطة للإصلاح ولوضع البلد على طريق التعافي وعملنا على استعداة سلطة الدولة وسيادتها ونحن اليوم وضعنا البلد على طريق جديد في القرارات التي اتخذناها في 5 آب بحصرية السلاح

التالي

رئيس الحكومة نواف سلام بعد عام من نيل الحكومة ثقة البرلمان: نجحنا في الحد من الانهيار ووضعنا البلد على سكة جديدة ونحن حكومة تأسيسية لاعادة بناء الدولة وكنا نتمنى أن ننجز أكثر من ذلك