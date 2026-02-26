نواف سلام: لا يوجد فتور أميركي فمنذ شهرين خصّص الأميركي 180 مليون دولار للجيش و40 مليون لقوى الأمن الداخلي وهذا دليل على ثقة بالجيش اللبناني وعن دعم للدور الذي يقوم به الجيش

التالي

سلام: حاكم المصرف المركزي لم يكن مرشحي ودافعت عن رأي واحتكمت الى الالية الدستورية وهذه المسألة أصبحت خلفنا ونلتقي كل اسبوع ونحن على تعاون دائم معه