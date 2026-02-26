سي إن إن عن مصدر مطلع: ويتكوف أجرى محادثات مباشرة مع عراقجي في جنيف خلال الجولة الثالثة من المفاوضات النووية

أ.ف.ب: الحكومة الأفغانية تعلن سيطرة الجيش على 15 نقطة عسكرية باكستانية

أ.ف.ب عن مصدر دبلوماسي: الوفدان الأميركي والإيراني يعودان الى مقر المباحثات في جنيف