وزير الخارجية الإيراني لـ"التلفزيون الإيراني": دخلنا محادثات جادة بشأن تخفيف العقوبات والملف النووي وسنجري جولة جديدة من المحادثات مع أميركا خلال أقل من أسبوع

2026-02-26 | 14:31
وزير الخارجية الإيراني لـ&quot;التلفزيون الإيراني&quot;: دخلنا محادثات جادة بشأن تخفيف العقوبات والملف النووي وسنجري جولة جديدة من المحادثات مع أميركا خلال أقل من أسبوع
0min
وزير الخارجية الإيراني لـ"التلفزيون الإيراني": دخلنا محادثات جادة بشأن تخفيف العقوبات والملف النووي وسنجري جولة جديدة من المحادثات مع أميركا خلال أقل من أسبوع

 
 
