حزب الله العراق: إذا أقدمت أميركا على إشعال الحرب فإنها ستجد نفسها أمام خسائر جسيمة ونُحذّر حكومة إقليم كردستان من مغبّة التواطؤ مع القوات الأجنبية

صحفي في أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: المحادثات النووية مع إيران في جنيف كانت إيجابية