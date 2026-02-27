رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عرض مع المديرة العامة للجمارك غراسيا قزي عمل الجمارك في مختلف دوائره

التالي

وزير المال: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين غير المسجلين ومن لا يصرح ومن يصرح ولا يدفع ما عليه ونسعى لتوفير الإمكانيات اللازمة للمديرية نظرا للحاجات في مديريات وزارة المالية الناتجة عن هجرة الأكفاء ونعمل على لتفعيل الجباية الضريبية