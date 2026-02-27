وزير المال: هناك شروط مطلوبة منا للخروج من اللائحة الرمادية ونعمل على معالجتها ونتخذ الخطوات اللازمة التي أحرزنا تقدماً فيها

متحدث باسم الجيش الباكستاني: مقتل 274 من مسؤولي ومقاتلي نظام طالبان منذ مساء أمس

وزير المال: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين غير المسجلين ومن لا يصرح ومن يصرح ولا يدفع ما عليه ونسعى لتوفير الإمكانيات اللازمة للمديرية نظرا للحاجات في مديريات وزارة المالية الناتجة عن هجرة الأكفاء ونعمل على لتفعيل الجباية الضريبية