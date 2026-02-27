الأخبار
الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة: الوكالة لم يُسمَح لها بعد بالوصول إلى أي من منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانيّة المعلَنة

2026-02-27 | 09:10
الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة: الوكالة لم يُسمَح لها بعد بالوصول إلى أي من منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانيّة المعلَنة
الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة: الوكالة لم يُسمَح لها بعد بالوصول إلى أي من منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانيّة المعلَنة

 
 
الحكومة البريطانية: سحب الموظفين البريطانيين موقتاً من إيران
رويترز: وزير الخارجية العماني يلتقي بنائب الرئيس الأميركي في واشنطن اليوم
LBCI
خبر عاجل
13:11

المنتخب اللبناني لكرة السلة يُواجه المنتخب السعودي ضمن تصفيات كرة السلّة الآسيوية في تمام الساعة التاسعة مساءً مباشرةً على شاشة الـLB2

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:48

جنبلاط: الحرب بين باكستان وأفغانستان قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة إذا لم يتم التوصل إلى حل ديبلوماسي

LBCI
أخبار لبنان
12:45

يعقوبيان: تقدّمت بمراجعة طعن أمام شورى الدولة لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

LBCI
آخر الأخبار
12:40

ترامب ردا على سؤال حول استخدام القوة العسكرية في إيران: لا أرغب في ذلك ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا

LBCI
آخر الأخبار
12:37

ترامب: أريد عقد اتفاق مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
12:34

ترامب: غير راضٍ عن إيران لكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات ولا يمكنها أن تمتلك أسلحة نووية

LBCI
آخر الأخبار
11:47

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خلال الإفطار السنوي: نشدد على الدولة في وجه المشاريع الطائفية التي تريدها إسرائيل ونحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وسيادة الوطن واستقلاله

LBCI
رياضة
2026-02-17

بسبب إساءات وتهديدات بالقتل... الشرطة تطلب من حكم مباراة إنتر ويوفنتوس البقاء في منزله: وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-26

سلام: نحن بغنى عن مساندة ايران ولا أحد من السفراء الأجانب قال لي "عمول انتخابات أو ما تعمل"

LBCI
أخبار لبنان
09:33

اليونيفيل سلمت الجيش اللبناني آخر حقلين من أصل خمسة حقول ألغام تم تطهيرها

LBCI
منوعات
2026-02-20

صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
أخبار لبنان
07:05

جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل

LBCI
أخبار لبنان
07:02

باسيل: لبنان يواجه خيارين...

LBCI
أخبار لبنان
06:58

افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل

LBCI
أمن وقضاء
14:40

كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا

LBCI
رياضة
13:51

ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!

LBCI
رياضة
13:41

الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
02:48

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:28

انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً

LBCI
أخبار لبنان
02:21

للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار

LBCI
أخبار لبنان
03:51

لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه

LBCI
رياضة
13:41

الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟

LBCI
أخبار دولية
00:43

عراقجي: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن"

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف 27-2-2026

