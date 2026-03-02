الجيش الأميركي يعلن مقتل ستة من قواته في الصراع مع إيران

روبيو: الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات غدا الثلاثاء تتعلق بارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع مع إيران

روبيو: وزارة الحرب ستحقق بشأن المزاعم حول استهداف مدرسة في إيران والولايات المتحدة لا تستهدف المدارس عمدا ولا مصلحة لنا في ضرب المنشآت المدنية