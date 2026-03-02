أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى في بيروت على قائد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان أدهم عدنان العثمان

#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى في بيروت على قائد تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني في الساحة اللبنانية
🔻هاجم جيش الدفاع خلال الليلة (الاثنين) في منطقة بيروت وقضى على المدعو أدهم عدنان العثمان، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني في الساحة اللبنانية.
⭕️حيث شغل العثمان هذا المنصب لعدة…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2026
