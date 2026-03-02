إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة اعتبارا من الثلاثاء

فرانس برس: موجة جديدة من الانفجارات القوية في طهران

مسؤول على منصة إكس: الخارجية الأميركية تحث الأميركيين على "المغادرة الآن" من أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط