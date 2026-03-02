الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمال وجنوب إسرائيل
آخر الأخبار
2026-03-02 | 17:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمال وجنوب إسرائيل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الداخلية
الإسرائيلية:
صفارات
الإنذار
مناطق
واسعة
وجنوب
إسرائيل
التالي
وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية الآتية من إيران
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي مجددا في مناطق واسعة بشمال إسرائيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:07
الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:07
الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
06:07
الحرس الثوري الإيراني: أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر على الولايات المتحدة وإسرائيل
آخر الأخبار
06:07
الحرس الثوري الإيراني: أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر على الولايات المتحدة وإسرائيل
0
خبر عاجل
06:06
غارة إسرائيليّة استهدفَت منزلًا في بلدة فرون في الجنوب
خبر عاجل
06:06
غارة إسرائيليّة استهدفَت منزلًا في بلدة فرون في الجنوب
0
آخر الأخبار
06:05
المدير العام للصليب الأحمر جورج كتانة: الصليب الأحمر لا يزال موجودا من شبعا إلى صور على الخط الأزرق ونعمل مع الوزارات المعنية بخصوص مراكز الإيواء ونحن على جهوزية كبيرة وقد اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة
آخر الأخبار
06:05
المدير العام للصليب الأحمر جورج كتانة: الصليب الأحمر لا يزال موجودا من شبعا إلى صور على الخط الأزرق ونعمل مع الوزارات المعنية بخصوص مراكز الإيواء ونحن على جهوزية كبيرة وقد اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:07
الحرس الثوري الإيراني: أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر على الولايات المتحدة وإسرائيل
آخر الأخبار
06:07
الحرس الثوري الإيراني: أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر على الولايات المتحدة وإسرائيل
0
آخر الأخبار
06:05
المدير العام للصليب الأحمر جورج كتانة: الصليب الأحمر لا يزال موجودا من شبعا إلى صور على الخط الأزرق ونعمل مع الوزارات المعنية بخصوص مراكز الإيواء ونحن على جهوزية كبيرة وقد اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة
آخر الأخبار
06:05
المدير العام للصليب الأحمر جورج كتانة: الصليب الأحمر لا يزال موجودا من شبعا إلى صور على الخط الأزرق ونعمل مع الوزارات المعنية بخصوص مراكز الإيواء ونحن على جهوزية كبيرة وقد اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة
0
آخر الأخبار
06:05
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا البحرية نفذت الموجة الخامسة عشرة ضد أهداف للجيش الأميركي في المنطقة
آخر الأخبار
06:05
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا البحرية نفذت الموجة الخامسة عشرة ضد أهداف للجيش الأميركي في المنطقة
0
آخر الأخبار
05:56
الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأردنية عمان للمرة الثانية في غضون ساعة
آخر الأخبار
05:56
الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأردنية عمان للمرة الثانية في غضون ساعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:39
الحدث عن مصادر بري: صدمة لدى بري من تصرف حزب الله وهو حسم قراره بتأييد الدولة اللبنانية ويتجه لرفع الغطاء السياسي عن الحزب
خبر عاجل
06:39
الحدث عن مصادر بري: صدمة لدى بري من تصرف حزب الله وهو حسم قراره بتأييد الدولة اللبنانية ويتجه لرفع الغطاء السياسي عن الحزب
0
خبر عاجل
06:59
تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
06:59
تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
0
خبر عاجل
03:36
وزير الدفاع الإسرائيلي: قطعنا رأس الأخطبوط الإيراني ونعمل على تحطيم أذرعه
خبر عاجل
03:36
وزير الدفاع الإسرائيلي: قطعنا رأس الأخطبوط الإيراني ونعمل على تحطيم أذرعه
0
خبر عاجل
23:09
تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
23:09
تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:13
ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة
أخبار لبنان
04:13
ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة
0
أخبار دولية
03:51
إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل
أخبار دولية
03:51
إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
0
أخبار لبنان
19:13
هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين
أخبار لبنان
19:13
هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين
0
أخبار لبنان
15:36
إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI
أخبار لبنان
15:36
إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI
0
أخبار لبنان
14:28
نزوح والاف المواطنين على الطرقات…
أخبار لبنان
14:28
نزوح والاف المواطنين على الطرقات…
0
أخبار لبنان
14:21
كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟
أخبار لبنان
14:21
كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟
0
حال الطقس
14:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
14:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:55
ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد
خبر عاجل
11:55
ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد
2
خبر عاجل
06:59
تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
06:59
تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
3
خبر عاجل
23:21
انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا
خبر عاجل
23:21
انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا
4
خبر عاجل
22:52
انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب
خبر عاجل
22:52
انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب
5
خبر عاجل
22:47
انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
22:47
انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
6
اقتصاد
02:32
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:32
ارتفاع في أسعار المحروقات...
7
خبر عاجل
19:09
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
خبر عاجل
19:09
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
8
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More