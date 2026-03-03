الخارجية الإيرانية: استهداف أميركا وإسرائيل المتعمد للبنية التحتية المدنية والطبية يهدف لشل الحياة

بلومبرغ: مسؤولون صينيون ضغطوا على إيران لوقف أي خطوات تؤثر على صادرات الغاز

بلومبرغ: مسؤولون صينيون ضغطوا على إيران لوقف أي خطوات تؤثر على صادرات الغاز

السفير المصري علاء موسى من قصر بعبدا: الرئيس بري يدعم قرارات الحكومة والرئاسات الثلاث موحّدة ولا تناقض في المواقف للمرحلة المقبلة