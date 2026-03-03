الجزيرة عن مصادر طبية: إصابة شخصين في هجوم استهدف مبنى وسط مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق

القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات

المقاومة الإسلامية في العراق: نفذنا 27 هجوما على قواعد "العدو" في العراق والمنطقة منذ فجر اليوم