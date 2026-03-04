رويترز عن وسائل إعلام رسمية: الإيرانيون يلقون نظرة الوداع على المرشد الأعلى خامنئي ابتداء من الساعة 10:00 مساءً اليوم الأربعاء في مصلى الإمام الخميني بطهران

