الجيش الإسرائيلي: إطلاق 30 صاروخا من لبنان الليلة الماضية واعتراض معظمها وسقوط البقية بمناطق غير مأهولة

الخارجية الأميركية: رفع مستوى التحذير من السفر إلى الأردن وعُمان والسعودية والإمارات إلى المستوى الثالث

آمال شحادة: إسرائيل تستكمل اليوم عمليات برية في منطقة على طول الحدود مع لبنان لاستكمال انجاز ما اسمته "حزام الأمان"