كاتس: سنواصل العمل مع شركائنا الأميركيين لسحق قدرات النظام الإيراني وخلق ظروف لقيام الشعب بإسقاطه واستبداله

التالي

رئيس الوزراء الأسترالي: لا مبرر لهجمات إيران على المناطق المدنية في أبوظبي ودبي وغيرهما في الإمارات ودول الخليج وندعو إيران إلى وقف هذه الهجمات العشوائية فورا