الحرس الثوريّ الإيرانيّ: أسقطنا صباحًا مسيرة أميركية إسرائيلية من نوع هرمس في كرمان جنوب شرقي البلاد

الخارجية الصينية: الحفاظ على الأمن والاستقرار في مضيق هرمز يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدوليّ

الخارجية الصينية: الحفاظ على الأمن والاستقرار في مضيق هرمز يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدوليّ

كارني: كندا شأنها شأن أستراليا ترى منذ أمد طويل أنّ إيران هي المصدر الرئيسيّ لعدم الاستقرار والإرهاب في تلك المنطقة