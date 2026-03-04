الوكالة الوطنية: تقدّم للقوّات الإسرائيلية من جهة بسطرة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا بمؤازرة خمس آليات عسكرية وجرافة وآليتين مدنيتين

التالي

رئيس الوزراء الإسباني: موقف مدريد هو "لا للحرب" والحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلا ولا إلى رواتب أعلى أو خدمات عامة أفضل أو بيئة أكثر صحة