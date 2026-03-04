قيادة العمليات المشتركة بالعراق: قصف جوي وإطلاق نار على قوة من قيادة عمليات كربلاء يسفر عن مقتل مقاتل وإصابة اثنين آخرين

يسرائيل هيوم عن مصادر: مسيرتان أطلقتا من لبنان اخترقتا أجواء مناطق في الجليل

متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية: التقييمات الأولية تشير إلى أنّ العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار