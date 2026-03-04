قائد كبير في بحرية الحرس الثوري: نستهدف السفن التي تخالف قوانيننا لعبور مضيق هرمز ولا عبور منذ رابع يوم للحرب

التالي

المقاومة الإسلامية: تفجير عبوة ناسفة واشتباك مباشر مع قوّة من الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوفها في الحارة الجنوبية من مدينة الخيام وما زالت الاشتباكات مستمرة