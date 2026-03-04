سلام تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد دعمه لحكومة لبنان وتضامنه مع الشعب اللبناني

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعمل في شرق منطقة جنوب لبنان وغربها وفي مزارع شبعا

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعمل في شرق منطقة جنوب لبنان وغربها وفي مزارع شبعا

سلام استقبل في السراي الكبير السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة