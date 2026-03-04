وسائل إعلام عن وزير خارجية إسبانيا: أنفي بشكل قاطع موافقتنا على التعاون عسكريا مع الولايات المتحدة في إيران

التالي

قاسم: مسؤولية الحكومة أن تعمل على استعادة سيادة لبنان وأن تقف حامية لشعبها ومدافعة عن حق المقاومة حتى إيقاف العدوان وانسحابه من أرضنا ووطننا وأن تكون أمينة على مسؤوليتها تجاه كل مواطنيها