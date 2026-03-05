معلومات للـLBCI: المسؤولون عن قطاع الطيران يجرون اتصالات مع عدد من المسؤولين من دول خارجية ومنها الولايات المتحدة لإبقاء طريق المطار محيدة عن دائرة الإستهداف كما كان الحال عام ٢٠٢٤ بعد التهديدات التي طالت كل أحياء الضاحية الجنوبية ومن بينها طريق المط

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك