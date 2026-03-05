وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط شظايا اعتراضات صاروخية على الشارع الرئيس بين القدس وتل أبيب

التالي

الرئيس عون عرض مع نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وانعكاسها على الوضع الإنساني عموماً وفي لبنان بشكل خاص