يديعوت أحرنوت عن مسؤول بسلاح الجو الإسرائيلي: نكثف ضرباتنا على إيران خشية إنهاء ترامب الحرب قبل ضرب كل الأهداف

يديعوت أحرنوت عن مسؤول بسلاح الجو الإسرائيلي: نكثف ضرباتنا على إيران خشية إنهاء ترمب الحرب قبل ضرب كل الأهداف

جيروزاليم بوست عن مصدرين: فرنسا أبلغت إسرائيل أن أي عملية برية ستقوض شرعية حكومة لبنان في التحرك ضد حزب الله