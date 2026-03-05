رئيس سريلانكا: بعد مناقشات مفصلة مع جميع الأطراف قررت سريلانكا تقديم المساعدة للسفينة الإيرانية قبالة سواحلنا وبدأنا إنزال الطاقم منها

البحرين: اندلاع حريق في وحدة تابعة لمصفاة شركة بابكو للطاقة إثر قصف صاروخي إيراني واحتواء الحريق دون وقوع إصابات وعمليات المصفاة مستمرة بشكل طبيعي

الرئيس جوزاف عون طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل لعدم استهداف الضاحية الجنوبية بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي لسكانها كما طلب منه العمل على وقف اطلاق النار بأقصى سرعة ممكنة