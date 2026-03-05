الوكالة الوطنية: غارة على مشغرة

رويترز: مستخدمو الهواتف المحمولة في دبي يستقبلون تنبيهات طارئة تحذر من تهديدات صاروخية محتملة

بلومبرغ عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع: نعمل على ضمان أن يشعر المسلحون الأكراد بالأمان الكافي للانتفاض على طهران