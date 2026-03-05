الأخبار
عراقجي: أقول لترمب خطتك الأولى لتحقيق نصر عسكري سريع ونظيف قد فشلت وخطتك البديلة ستكون فشلا أكبر
آخر الأخبار
2026-03-05 | 12:51
عراقجي: أقول لترمب خطتك الأولى لتحقيق نصر عسكري سريع ونظيف قد فشلت وخطتك البديلة ستكون فشلا أكبر
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
عراقجي: فرصة التوصل إلى اتفاق ضاعت بعد أن غطت جماعة "أميركا أخيرا" على التقدم الكبير الذي حققته المفاوضات
نتنياهو: حققنا إنجازات كبرى وما زال بانتظارنا الكثير وسنواصل إنجازاتنا
17:31
وزيرة الشؤون الاجتماعيةللـLBCI: هناك اشكالات تحصل في مراكز الايواء ولكن قوى الامن تتدخل بسرعة لفضها ونأمل من اللبنانيين التضامن وتفهّم الآخر
17:31
وزيرة الشؤون الاجتماعيةللـLBCI: هناك اشكالات تحصل في مراكز الايواء ولكن قوى الامن تتدخل بسرعة لفضها ونأمل من اللبنانيين التضامن وتفهّم الآخر
17:30
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: سنبدأ غدا باصدار الارقام حول عدد النازحين ونعمل بشكل سريع جدا لفتح مركز المدينة الرياضية
17:30
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: سنبدأ غدا باصدار الارقام حول عدد النازحين ونعمل بشكل سريع جدا لفتح مركز المدينة الرياضية
17:29
قائد القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن
17:29
قائد القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن
17:25
قائد القيادة المركزية الأميركية: تراجع هجمات الصواريخ الباليستية التي تشنها إيران بنسبة 90% مقارنة باليوم الأول
17:25
قائد القيادة المركزية الأميركية: تراجع هجمات الصواريخ الباليستية التي تشنها إيران بنسبة 90% مقارنة باليوم الأول
17:31
وزيرة الشؤون الاجتماعيةللـLBCI: هناك اشكالات تحصل في مراكز الايواء ولكن قوى الامن تتدخل بسرعة لفضها ونأمل من اللبنانيين التضامن وتفهّم الآخر
17:31
وزيرة الشؤون الاجتماعيةللـLBCI: هناك اشكالات تحصل في مراكز الايواء ولكن قوى الامن تتدخل بسرعة لفضها ونأمل من اللبنانيين التضامن وتفهّم الآخر
17:30
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: سنبدأ غدا باصدار الارقام حول عدد النازحين ونعمل بشكل سريع جدا لفتح مركز المدينة الرياضية
17:30
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: سنبدأ غدا باصدار الارقام حول عدد النازحين ونعمل بشكل سريع جدا لفتح مركز المدينة الرياضية
17:29
قائد القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن
17:29
قائد القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن
17:25
قائد القيادة المركزية الأميركية: تراجع هجمات الصواريخ الباليستية التي تشنها إيران بنسبة 90% مقارنة باليوم الأول
17:25
قائد القيادة المركزية الأميركية: تراجع هجمات الصواريخ الباليستية التي تشنها إيران بنسبة 90% مقارنة باليوم الأول
حال الطقس
2026-01-25
استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء
2026-01-25
استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء
14:52
معلومات للـLBCI: السفارة السعودية خفضت ساعات عمل الشؤون القنصلية
14:52
معلومات للـLBCI: السفارة السعودية خفضت ساعات عمل الشؤون القنصلية
2026-03-02
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
2026-03-02
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
06:27
معلومات للـLBCI: اليونيفيل رصدت منذ فجر الاثنين وحتى ظهر اليوم إطلاق ٢١٠ صواريخ من لبنان في اتجاه اسرائيل
06:27
معلومات للـLBCI: اليونيفيل رصدت منذ فجر الاثنين وحتى ظهر اليوم إطلاق ٢١٠ صواريخ من لبنان في اتجاه اسرائيل
14:31
جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين
14:31
جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين
14:27
عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد
14:27
عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
14:24
اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان
14:24
اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان
14:06
الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول
14:06
الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول
14:03
التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية
14:03
التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية
14:02
بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها
14:02
بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها
14:01
في البقاع... حركة ناشطة عند نقطة المصنع وازدحام على طريق ضهر البيدر جراء النزوح
14:01
في البقاع... حركة ناشطة عند نقطة المصنع وازدحام على طريق ضهر البيدر جراء النزوح
14:00
النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل
14:00
النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
05:58
الـLBCI عند نقطة المصنع... والمشهد مختلف اليوم
05:58
الـLBCI عند نقطة المصنع... والمشهد مختلف اليوم
06:15
طيران الشرق الأوسط: هذه رحلات الشركة ليوم الجمعة 6 آذار
06:15
طيران الشرق الأوسط: هذه رحلات الشركة ليوم الجمعة 6 آذار
02:33
شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
02:33
شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
01:46
الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت
01:46
الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
11:19
إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة
11:19
إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة
