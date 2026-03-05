وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: اتخذنا اجراءات عدة لتدارك النزوح الجدي تم فتح كل المداراسا والجامعات كمراز ايزاؤ في كل الناطق اللبنانية

التالي

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: سيباشر بتحويل مساعادت نقدية لـ50 الف عائلة نازحة وسيتم اطلاق رابط يسمح للعائلات النازحة من التسجيل للتمكن من التواصل معهم في المرحلة المقبلة للمساعدات