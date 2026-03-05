الأخبار
ترامب: الولايات المتحدة ستضمن ألا يشكل من سيقود إيران مستقبلا تهديدا لجيرانها أو لأميركا

آخر الأخبار
2026-03-05 | 16:58
مشاهدات عالية
LBCI
ترامب: الولايات المتحدة ستضمن ألا يشكل من سيقود إيران مستقبلا تهديدا لجيرانها أو لأميركا
0min
ترامب: الولايات المتحدة ستضمن ألا يشكل من سيقود إيران مستقبلا تهديدا لجيرانها أو لأميركا

 
 
آخر الأخبار

غارة على سهل بريتال وأخرى على دورس
ترامب: أقول لعناصر الأمن بإيران اقبلوا الحصانة وسنمنحكم الحصانة والحق في الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ
آخر الأخبار

LBCI
خبر عاجل
06:35

غارة اسرائيلية على الدوير في النبطية

LBCI
آخر الأخبار
06:32

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة صناعية في مدينة قم الإيرانية

LBCI
خبر عاجل
06:31

غارة جديدة تستهدف الضاحية

LBCI
خبر عاجل
06:31

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستمرون في تعزيز قواتنا في لبنان حتى الحسم مع حزب الله وقد سيطرنا على نقاط إضافية

LBCI
آخر الأخبار
06:32

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة صناعية في مدينة قم الإيرانية

LBCI
آخر الأخبار
06:28

مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03372920

LBCI
آخر الأخبار
06:23

الجيش الإسرائيلي: 50 طائرة حربية قصفت مخبأ خامنئي تحت الأرض في طهران والذي لا يزال يستخدمه كبار المسؤولين الإيرانيين بعد مقتله

LBCI
آخر الأخبار
06:14

مطار بن غوريون: من المتوقع أن تستأنف شركة فلاي دبي الإماراتية رحلاتها إلى تل أبيب ابتداء من الأسبوع المقبل لإجلاء الإسرائيليين

LBCI
آخر الأخبار
05:02

الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا أعدادا كبيرة من صواريخ خرمشهر 4 وخيبر وفتاح باتجاه قلب الأراضي المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-04

بعد التطورات الأخيرة... إليكم آخر المستجدات من قصر بعبدا

LBCI
حال الطقس
2026-01-20

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
أخبار دولية
00:13

مسؤولان لرويترز: تحقيق أميركي يرجح مسؤولية أميركا عن مهاجمة مدرسة بإيران

LBCI
أمن وقضاء
04:51

استهداف مبنى المقاصد في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
04:48

الرئيس عون يواصل إجراء الإتصالات لتفادي التصعيد...

LBCI
أمن وقضاء
04:21

المدينة الرياضية تتحضر لاستقبال النازحين

LBCI
أخبار لبنان
04:20

علي مراد للـLBCI: تحية للصامدين في ضيعهم جنوب الليطاني... "ينقطع لسان لي بدو يخونن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:24

بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:22

من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
01:47

هذه تفاصيل الغارات في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
01:43

غارات عنيفة استهدفت النبطية... هذا المشهد صباحًا

LBCI
أخبار لبنان
07:35

انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!

LBCI
أمن وقضاء
02:03

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
00:30

وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...

LBCI
خبر عاجل
13:09

انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
03:09

"قوى الأمن" تنعى شهيداً..

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:26

مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026

LBCI
خبر عاجل
13:22

السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع

